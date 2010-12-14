ВР благословила Цушко на должность главы АМК
16:39, 14 декабря 2010Политика
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"За" - 272 нардепа из 422
|Василий Цушко
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 272 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщалось, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ранее обратился в парламент с предложением дать согласие на освобождение Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета, и сегодня, 14 декабря, парламент поддержал это решение.
А.КОСТУСЕВ на выборах в ноябре был избран мэром Одессы.
В.ЦУШКО до 9 декабря был министром экономики Украины.
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