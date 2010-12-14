ВР благословила Цушко на должность главы АМК

Верховная Рада дала согласие на назначение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Василия ЦУШКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 272 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщалось, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ранее обратился в парламент с предложением дать согласие на освобождение Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета, и сегодня, 14 декабря, парламент поддержал это решение.

А.КОСТУСЕВ на выборах в ноябре был избран мэром Одессы.

В.ЦУШКО до 9 декабря был министром экономики Украины.