ВР благословила Цушко на должность главы АМК

16:39, 14 декабря 2010
Политика
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"За" - 272 нардепа из 422

Василий Цушко
Верховная Рада дала согласие на назначение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Василия ЦУШКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 272 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщалось, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ранее обратился в парламент с предложением дать согласие на освобождение Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета, и сегодня, 14 декабря, парламент поддержал это решение.

А.КОСТУСЕВ на выборах в ноябре был избран мэром Одессы.

В.ЦУШКО до 9 декабря был министром экономики Украины.

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