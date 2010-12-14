ВР приняла бюджет Азарова в первом чтении
13:21, 14 декабря 2010Политика
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"За" проголосовали 275 нардепов
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 275 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также один народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 19 народных депутатов от блока «Наша Украина – Народная самооборона».
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