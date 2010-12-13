Экс-министр Куйбида отделался испугом: суд коррупции не увидел

Шевченковский районный суд Киева не нашел оснований для привлечения к административной ответственности по обвинению СБУ в совершении коррупционных действий заместителя председателя НРУ, экс-министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ.

Как сообщил УНИАН один из представителей Народного Руха Украины, соответствующее решение суд вынес сегодня, рассмотрев собранные СБУ материалы. По словам собеседника агентства, в случае, если сторона обвинения не обжалует это решение в апелляционном порядке, оно вступит в силу через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, В.КУЙБИДА был обвинен в нарушении законодательства относительно назначения в начале этого года без конкурса начальника Госархстройконтроля в Ривненской области. В свою очередь, экс-министр настаивает, что действовал исключительно в рамках закона и это дело является заказным.