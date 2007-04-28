Россия поставила условие сохранения цены на газ для Украины

Цены на российский газ для Украины будут зависеть от сближения, или же наоборот, отдаления друг от друга экономик обеих стран. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главы правления открытого акционерного общества "Газпром" Валерий Голубев.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, он отметил, что в настоящее время Украина по ценам на энергоноситель имеет преимущество перед европейскими потребителями. "Если же политики примут решение, чтобы сблизить наши экономики, тогда это будет гарантированно (цены на газ - ред.), если же политики начнут думать о том, что нам нужно расходиться, тогда цены на Украине будут такие же, как для Германии, например. Это нужно Украине? Еще раз подчеркиваю, России это не нужно", - сказал В.Голубев.