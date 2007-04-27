Депутаты считают, что Ющенко сам виноват

Народные депутаты V созыва от коалиции считают, что импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО является единственным путем урегулирования политического кризиса в государстве.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении к украинскому народу депутатов от коалиции – Екатерины САМОЙЛИК, Николая КРАВЧЕНКО (КПУ), Юрия КАРАКАЯ, Василия КИСЕЛЕВА, Эльбруса ТЕДЕЕВА, Тараса ЧОРНОВИЛА (Партия регионов) и Сергея ПОЛИЩУКА, который 19 апреля был исключен из фракции БЮТ.

Депутаты напомнили, что 26 апреля они зарегистрировали проект постановления «Об обеспечении предотвращения антиконституционных действий и попыток узурпации государственной власти и инициации процедуры отстранения ЮЩЕНКО Виктора Андреевича с поста Президента Украины в порядке импичмента». В обращении отмечается, что основанием для инициации процедуры импичмента стало неоднократное нарушение гарантом Конституции Основного Закона государства. “На наших глазах государство Украина превращается в игрушку для человека, который нередко не отдает себе отчет в собственных действиях, в предмет для сомнительных экспериментов, в которых подопытными являются свыше 46,5 миллионов украинцев”, - отмечают депутаты. Примером этого являются “массовые увольнения государственного аппарата весной 2005 году; назначение на высшие государственные должности людей в награду за личную преданность; откровенно показательное пренебрежение решениями судебной власти и актами органов местного самоуправления”. “Таким же образом, без наведения никакого правового мотива он лишился в сентябре 2005 года «лучшего», по его же высказыванию, правительства Юлии ТИМОШЕНКО; превращал в разменную монету и козла отпущения правительство Юрия ЕХАНУРОВА, повесив на него «газовый кризис» в начале 2006 года; выдвигает постоянные необоснованные претензии к правительству Виктора ЯНУКОВИЧА, которое возобновило высшие в Европе темпы экономического роста; расправляется с неугодными председателями местных администраций и судьями”, - говорится в обращении.

По мнению народных депутатов, В.ЮЩЕНКО пытается вернуть не только полномочия бывшего Президента, а получить всю полноту власти.

Депутаты также отмечают, что в последнее время украинцев призывают не подчиняться законным решениям органов власти. Кроме того, принятые в соответствии с Конституцией Верховной Радой Украины законы неаргументированно не подписываются, а акты правительства – безосновательно останавливаются. “Политическое рейдерство становится основным инструментом В.ЮЩЕНКО. Все чаще Президентом принимаются откровенно неправовые решения, единственная цель которых – породить конфликт на всех ступенях государства, внутри каждого из его институтов. Сегодня ЮЩЕНКО толкает одного генерального прокурора против другого, одного председателя Печерского суда – против другого, одого председателя Киевской областной государственной администрации – против другого”, - считают коалицианты.

При этом они отмечают, что не видят в В.ЮЩЕНКО “личного противника”. “Но он сам дал все правовые основания для поднятия вопроса об импичменте... Импичмент – очень неприятный и болезненный процесс для любого государства, который так или иначе отражается на его имидже”, - считают депутаты. При этом, по их мнению, это единственный и безальтернативный инструмент, который позволит доказать, что Украина, как и раньше, стоит на демократическом пути. “Мы верим – так будет поставлена точка в искусственно спровоцированном кризисе, найдено понимание в обществе по обе стороны Днепра”, - говорится в обращении.