Ющенко в Польше озвучил формулу примирения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина и Польша приближаются к общей оценке исторических событий, известных как операция «Висла».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Варшаве в интервью украинским журналистам.

Он считает, что эту страницу истории следует рассматривать исключительно в контексте взаимного примирения и прощения.

«Концепция и украинской, и польской стороны по урегулированию этой страницы нашей памяти совпадает, и я счастлив. Она базируется на формуле исторического примирения», - сказал Президент. Он отметил, что, безусловно, операция «Висла» остается одним из самых сложных моментов украинско-польских взаимоотношений и нуждается в самом «деликатном» решении.

По убеждению главы Украинского государства, выработка общей позиции Украины и Польши по этому вопросу должна проходить в двух плоскостях. В первую очередь, речь идет об установлении объективной исторической картины того периода. В.ЮЩЕНКО отметил, что он как гражданин не хотел бы видеть во время исторических дискуссий спекуляции на эту тему. «Очень важно, чтобы прекратились дискуссии относительно роли УПА или Армии краевой в тогдашних событиях», - отметил он.

Вторая задача, по убеждению главы государства, больше касается не историков, а общественности и политиков. Речь идет о выработке общих оценок тех событий, «которые бы позволили оставить в прошлом эту большую проблему».

«Если мы сделаем эти два шага, - а мы их делаем - то остается последний шаг - выйти с уроками. Это то, что должно поставить точку на этих событиях», - убежден В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, своим сегодняшним визитом в Польшу в связи с 60-й годовщиной акции «Висла» он хочет проявить глубокое уважение жертвам операции с обеих сторон. «Поэтому я был доволен сегодня тем, что мы имеем очень близкую политическую позицию с польской стороной по этой части нашей истории. Мне приятно отметить, что мы находимся во взаимном понимании как на уровне Президентов, так и на уровне обществ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он намерен обратиться с подобным призывом к согражданам сегодня во время рабочей поездки во Львовскую область. «Убежден, этот диалог мы проведем. Он будет правильным и результативным», - сказал глава государства.