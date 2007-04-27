Янукович экстренно собирает министров

Завтра, 28 апреля, на 11 часов утра назначено внеочередное заседание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины Ян БЕРНАЗЮК.

«Насколько мне известно, завтра на 11 часов назначено внеочередное заседание Кабмина», - сказал он. Я.БЕРНАЗЮК также добавил, что на этом заседании планируется рассмотреть второй указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента и выработать реакцию на него.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.