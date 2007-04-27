Янукович экстренно собирает министров

14:13, 27 апреля 2007
Политика
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Завтра назначено внеочередное заседание

Виктор ЯнуковичЗавтра, 28 апреля, на 11 часов утра назначено внеочередное заседание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины Ян БЕРНАЗЮК.

«Насколько мне известно, завтра на 11 часов назначено внеочередное заседание Кабмина», - сказал он. Я.БЕРНАЗЮК также добавил, что на этом заседании планируется рассмотреть второй указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента и выработать реакцию на него.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

 

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