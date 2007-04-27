Ющенко ждет капитуляции Януковича
Президент дал интервью The Times
Сейчас на лице Ющенко почти разгладились шрамы от отравления диоксином, но его политическое здоровье оставляет желать лучшего, пишет британская "The Times".
Партии "оранжевого" лагеря борются друг с другом, а их противник Виктор Янукович в прошлом году стал премьер-министром, когда его партия выиграла выборы, набрав треть голосов. После этого Янукович убедил многих членов парламента перейти на его сторону и вступить в его правящую коалицию. Угроза, что его блок перетянет на себя большую часть президентских полномочий, помимо тех, что уже были переданы парламенту в ходе "оранжевой революции", вынудила Ющенко распустить парламент и назначить повторные выборы на 27 мая. Некоторые депутаты отказались покинуть здание парламента.
"Это первый случай в истории, когда конституция оказалась эффективным инструментом для наведения порядка в парламенте Украины", – заявил Ющенко в интервью изданию. Он настаивает, что любая договоренность с премьер-министром должна исключать возможность перехода депутатов из одной партии в другую и должна гарантировать повторные выборы.
Однако при всей его заявленной уверенности в силе конституции его лагерь обеспокоен предстоящим решением конституционного суда, был ли роспуск парламента законным, замечает Times.
Вместе с тем издание приводит и такое высказывание Ющенко: Кризис, парализовавший сейчас Украину, не представляет угрозы для демократии – при условии, что его противники вскоре сдадутся.
По материаламInopressa