Ющенко ждет капитуляции Януковича

Сейчас на лице Ющенко почти разгладились шрамы от отравления диоксином, но его политическое здоровье оставляет желать лучшего, пишет британская "The Times".

Партии "оранжевого" лагеря борются друг с другом, а их противник Виктор Янукович в прошлом году стал премьер-министром, когда его партия выиграла выборы, набрав треть голосов. После этого Янукович убедил многих членов парламента перейти на его сторону и вступить в его правящую коалицию. Угроза, что его блок перетянет на себя большую часть президентских полномочий, помимо тех, что уже были переданы парламенту в ходе "оранжевой революции", вынудила Ющенко распустить парламент и назначить повторные выборы на 27 мая. Некоторые депутаты отказались покинуть здание парламента.

"Это первый случай в истории, когда конституция оказалась эффективным инструментом для наведения порядка в парламенте Украины", – заявил Ющенко в интервью изданию. Он настаивает, что любая договоренность с премьер-министром должна исключать возможность перехода депутатов из одной партии в другую и должна гарантировать повторные выборы.

Однако при всей его заявленной уверенности в силе конституции его лагерь обеспокоен предстоящим решением конституционного суда, был ли роспуск парламента законным, замечает Times.

Вместе с тем издание приводит и такое высказывание Ющенко: Кризис, парализовавший сейчас Украину, не представляет угрозы для демократии – при условии, что его противники вскоре сдадутся.

По материаламInopressa