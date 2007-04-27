ЦИК: острая форма перешла в хроническую?

Кворума для заседаний Центральной избирательной комиссии нет, четыре члена комиссии продолжают болеть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, утром 27 апреля на работу вышла член ЦИК Валентина ЗАВАЛЬСКАЯ, которая тоже болела.

На сегодня на больничном продолжают находиться Александр ЧУПАХИН, Юрий ДОНЧЕНКО, Игорь КАЧУР и Бронислав РАЙКОВСКИЙ.

Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13 членов комиссии.