ЦИК: острая форма перешла в хроническую?
12:17, 27 апреля 2007Политика
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Кворума до сих пор нет
Кворума для заседаний Центральной избирательной комиссии нет, четыре члена комиссии продолжают болеть.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, утром 27 апреля на работу вышла член ЦИК Валентина ЗАВАЛЬСКАЯ, которая тоже болела.
На сегодня на больничном продолжают находиться Александр ЧУПАХИН, Юрий ДОНЧЕНКО, Игорь КАЧУР и Бронислав РАЙКОВСКИЙ.
Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13 членов комиссии.
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