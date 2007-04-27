Янукович понял, что напугало Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Указ Президента о новой дате парламентских выборов был издан из-за опасений Виктора ЮЩЕНКО, что Конституционный Суд признает неконституционным его первый указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЕВИСОМ.

«Безусловно, я хорошо понимал, что Президента пугало будущее решение Конституционного Суда, и он прекрасно понимал, что оно будет не в пользу Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также выразил сожаление, что «та надежда, которая появилась после создания рабочей группы и начала ее работы», не оправдалась.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, Т.ДЕВИС, находясь в Киеве, стал свидетелем практического углубления политического кризиса.