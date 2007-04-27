Депутат-регионал: Ющенко устроил театр абсурда

Президент Украины Виктор Ющенко устроил театр абсурда, считает народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко. "Верховная Рада не давала согласия на увольнение генпрокурора Александра Медведько. Мы имеем сразу двух генпрокуроров", – цитирует его слова пресс-служба партии.

По его словам, В.Ющенко восстановил Святослава Пискуна на должности генпрокурора, основываясь на решении Шевченковского суда Киева. Однако суд принял решение о восстановлении С.Пискуна с грубыми нарушениями, утверждает В.Колесниченко.

Нардеп считает, что дело С.Пискуна должно было рассматриваться как минимум 3 судьями, однако в реальности его рассматривал только один судья. Кроме того В.Колесниченко считает, что "судью вынудили нарушить все законы".

РБК