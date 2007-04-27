Ющенко едет в гости к Качиньским
08:39, 27 апреля 2007Политика
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Президент посетит с рабочим визитом Польшу
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневный рабочий визит в Республику Польша.
Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель визита – участие в мероприятиях по случаю 60-й годовщин акции «Висла».
Запланировано, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО встретится с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ и премьер-министром Польши Ярославом КАЧИНЬСКИМ.
Президенты Украины и Польше также примут участие в Экуменической молитве по жертвам и пострадавшим в результате проведения акции «Висла».
Кроме того, В.ЮЩЕНКО планирует провести встречу с представителями украинской общины в Польше.
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