Ющенко едет в гости к Качиньским

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневный рабочий визит в Республику Польша.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель визита – участие в мероприятиях по случаю 60-й годовщин акции «Висла».

Запланировано, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО встретится с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ и премьер-министром Польши Ярославом КАЧИНЬСКИМ.

Президенты Украины и Польше также примут участие в Экуменической молитве по жертвам и пострадавшим в результате проведения акции «Висла».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО планирует провести встречу с представителями украинской общины в Польше.