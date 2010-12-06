Аделаджа публично призвал свою секту «брать власть»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к генеральному прокурору Украины относительно продолжения противоправной политической деятельности Сандея АДЕЛАДЖИ, который называет себя старшим пастором христианского религиозной общині «Посольство благословенное Царства Божьего всех народов» и является фигурантом нескольких уголовных дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В своем обращении вице-спикер, в частности, сообщил, что 5 декабря во время службы «Посольства Божьего», которая проводилась в Киеве на открытой сцене, С.АДЕЛАДЖА публично призывал своих прихожан «брать власть», идти в депутаты всех уровней, и поручил одному из своих «пасторов» создать команду для учебы будущих кандидатов в депутаты.

Информация об этом была распространена средствами массовой информации, в частности, содержится в газете «Сегодня» (№ 272 от 6 декабря).

В то же время, Н.ТОМЕНКО напомнил, что С.АДЕЛАДЖА является гражданином Нигерии, а, в соответствии с законодательством Украины, иностранцы не могут выдвигаться кандидатами в депутаты, быть членами политических партий, делать денежные взносы в избирательные фонды кандидатов, партий и блоков, им также запрещено принимать участие в предвыборной агитации.

Заместитель председателя ВР попросил генерального прокурора выяснить законность сложившейся ситуации и принять все необходимые меры реагирования.