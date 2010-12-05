Конгресс украинских националистов возглавил Степан Брацюнь

Председателем Конгресса украинских националистов (КУН) избран Степан БРАЦЮНЬ вместо Алексея ИВЧЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КУН.

В сообщении отмечается, что такое решение было приняло большинством делегатов ХІІІ съезда КУН, который прошел 4 декабря.

В своей речи перед делегатами съезда С.БРАЦЮНЬ отметил потребность качественного обновления партии и активного привлечения молодежи.

«Я буду инициировать создание Института политического образования на базе Конгресса для усиления интеллектуальной составной партии и повышения уровня политического образования членов», - отметил он.

С.БРАЦЮНЬ также подчеркнул необходимость сотрудничества с националистическими организациями, в частности Организацией Украинских Националистов.

Также в сообщении отмечено, что С.БРАЦЮНЬ закончил медицинский институт им.А.Богомольца и Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Председатель Правления Всеукраинского Благотворительного фонда «Соборность», почетный член Ассоциации кардиохирургов Украины. Член Конгресса Украинских Националистов с 1993 года. С 2003 года возглавлял Секретариат Главного Провода КУН. Женат, воспитывает сына и дочь.

Напомним, до этого председателем КУН был А.ИВЧЕНКО. А.ИВЧЕНКО возглавлял НАК «Нафтогаз Украины» с марта 2005 года по май 2006 года.