Одним из координаторов протеста предпринимателей интересуется милиция?

Сегодня днем правоохранительные органы пытались попасть в квартиру родителей генерального координатора всеукраинской акций протеста предпринимателей Александра ДАНИЛЮКА, которые живут в Соломенском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщил сам А.ДАНИЛЮК.

По его словам, к родителям, с которыми он не живет, «наведались двое в гражданском, которые отрекомендовались работниками милиции и пытались попасть в квартиру, чтобы поговорить обо мне».

«Услышав от родителей отказ открывать дверь им, они стали звонить в квартиры соседей, чтобы также «поговорить обо мне», - отметил А.ДАНИЛЮК.

При этом он заметил, что в этой ситуации "странным является то, что я по телефону договорился с родителями, что приду сегодня к ним, и именно в это время пожаловали "гости".

Как сообщалось, в ночь на 3 декабря коммунальные службы по решению суда под охраной милиции демонтировали на Майдане Незалежности палаточный городок участников акции протеста против Налогового кодекса.

Между тем генеральный координатор акции протеста А.ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают внесенные изменения в Налоговый кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится.