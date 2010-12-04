Азаров: я отвечаю в правительстве за все

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым проводить разъяснительную работу среди населения при проведении непопулярных реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Прежде всего, надо учитывать особенность и специфику нашей страны, и прекрасно понимать, что нам надо, что мы можем сделать… ТЕТЧЕР (экс-премьер-министр Великобритании Маргарет ТЕТЧЕР) убедила большинство людей, что для Англии выгоднее закупать уголь в Австралии. Она убедила. Протестовали шахтеры, но большинство страны ее поддерживало. Поэтому и нам необходимо все-таки добиться того, чтобы большинство людей понимало, для чего это делается», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что даже если половина населения будет понимать необходимость проводимых реформ, то это уже будет хорошим результатом.

В то же время он отметил, что является сторонником осторожного проведения реформ. По мнению премьера, их необходимо проводить в условиях, когда общество подготовлено к их восприятию.

На замечание журналиста о том, кто в правительстве отвечает за проведение информационной политики, Н.АЗАРОВ ответил: «Я отвечаю в правительстве за все».

Также премьер-министр еще раз отметил, что во время подготовки и рассмотрения Налогового кодекса в обществе не проводилась разъяснительная работа относительно необходимости его принятия.