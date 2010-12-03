Милиция говорит, что железные щиты на Майдане - для безопасности киевлян

Ограждение металлическими щитами территории вокруг Монумента Независимости на Майдане Незалежности в Киеве в милиции объясняют мерами безопасности граждан во время установления Новогодней елки.

Об этом УНИАН заявили в столичном главке милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время за плотными металлическими щитами серого цвета, которыми окружено место, где до сегодняшнего утра находился палаточный городок предпринимателей, протестовавших против Налогового кодекса, находятся военнослужащие внутренних войск МВД Украины.

Также за этим ограждением уже установили «скелет» будущей елки. Перед ней также за ограждением параллельно улице Крещатик находится более 10 единиц тяжелой техники, в частности грузовые автомобили МАЗ с полуприцепами, ЗИЛ, подъемные краны.

В то же время, на противоположной стороне Крещатика, где в 2004 году во время Помаранчевой революции стояла сцена, установлена небольшая карусель, вокруг которой также установлены заграждения красного цвета, за которыми несут охрану военнослужащие внутренних войск.

Как отметили в столичном главке милиции, такие меры безопасности применены для того, чтобы во время установки елки никто из жителей или гостей столицы не был травмирован.

Вместе с тем, следует отметить, что ни разу за последние годы такие меры безопасности во время установки елки органами внутренних дел Киева не применялись.