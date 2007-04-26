Ющенко восстановил Жовтяка в должности губернатора Киевщины, и сразу же уволил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО восстановил Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации, и сразу же уволил.

Соответствующий Указ Президента размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, “в связи с постановлением коллегии судей Судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины от 13 марта 2007 года (освобождение истца от публичной службы проведено без указания правовых оснований) восстановить ЖОВТЯКА Евгения Дмитриевича в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

В то же время, “с учетом указанного постановления (относительно обоснования существующих правовых оснований прекращения публичной службы) и руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины «О местных государственных администрациях», Президент освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА “за нарушение им законов Украины”.