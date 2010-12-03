Джарты рассказал о своей операции

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Василий ДЖАРТЫ проходит реабилитацию после операции на желудке, сделанной в одной из немецких клиник.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью COMMENTS.UA.

По словам В.ДЖАРТЫ, операция была несрочной, плановой и прошла успешно. «Зная о предстоящем лечении, выехал только после того, как провели избирательную кампанию, полностью сформировали крымское правительство и провели торжественное партийное мероприятие, на котором по результатам выборов отметили лучших партийцев. Более того, я запланировал отпуск, который не собираюсь отменять. Но между лечением и отпуском планирую обязательно выйти на работу», - сказал главный крымский чиновник.

По его словам, врачи, при условии соблюдения всех предписаний, пообещали, что выздоровление продлится приблизительно два - два с половинной месяца.

В то же время В.ДЖАРТЫ отметил: «Просматривая сайты, не устаю удивляться полету фантазии отдельных журналистов и политиков, когда читаю комментарии о состоянии моего здоровья. Как можно, ни разу не общаясь со мной, не будучи моим врачом, говорить о каком-либо диагнозе?».

В.ДЖАРТЫ также сказал, что ему регулярно звонит по телефону и интересуется состоянием здоровья Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.