Акция протеста предпринимателей в Киеве не прекратится

Участников протеста предпринимателей совершенно не устраивают те изменения, которые cегодня были внесены Верховной Радой в Налоговый кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, об этом заявил генеральный координатор акции Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето Налогового кодекса, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 г.

«Мы уже получили сотни звонков от представителей наших инициативных групп в регионах. Все требуют не прекращать протест и готовят людей к выезду на Киев для поддержки палаточного городка и участия в митинге 6 декабря – настоящем, мощном митинге», - сказал А.ДАНИЛЮК.

Также, по его словам, власть готовит снос палаточного городка этой ночью, поэтому объявлена срочная мобилизация киевлян для предотвращения провокаций и противодействия любым незаконным шагам правоохранителей. «СМИ и, в первую очередь, телеканалы в срочном порядке оповещаются о происходящем», – говорится в сообщении пресс-службы.