Королевская предлагает закрыть кипрский оффшор

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в парламенте проект закона «О едином налоге» (№7403).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

По мнению автора документа, закон позволит сохранить единую систему налогообложения. По ее словам, основную налоговую нагрузку должны нести не малый и средний бизнес, а мегакорпорации, которые выводят коллосальные средства в оффшоры. Поэтому одна из норм законопроекта предусматривает денонсацию соглашения с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения.

«Цель документа - законодательно закрепить механизм уплаты единого налога, который доказал свою эффективность. За 11 лет действия Указа Президента Украины о едином налоге, количество плательщиков единого налога увеличилось до 1,3 млн. человек, а поступления в бюджеты от уплаты единого налога возросли в 32 раза, достигнув в 2009 году 4,1 млрд грн. При этом, плательщики единого налога дополнительно создали более 1,6 млн. рабочих мест», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Законопроектом предусмотрено увеличение предельного объема выручки от реализации продукции, дающего право на уплату единого налога для физических лиц-предпринимателей, в трудовых отношениях с которыми находится не более 10 человек – до 1 млн. грн., а для юридических лиц – до 5 млн. грн. Другой новацией проекта закона является получение свидетельства об уплате единого налога без ограничения срока его действия. Законопроектом также предусмотрено, что 50% единого налога, уплачиваемого такими лицами, направляется в Пенсионный фонд Украины.

Отдельными разделом устанавливаются ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, объект налогообложения, особенности уплаты плательщиками единого налога отдельных налогов и сборов и других платежей. Так, ставки для физических лиц устанавливаются ежегодно сельскими, поселковыми и городскими советами в пределах от 20 до 200 грн. в месяц.

Для юридических лиц предусматривается применение следующих ставок единого налога: 3 процента суммы выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в случае уплаты НДС; 5 процентов суммы выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в случае включения НДС в состав единого налога.

С целью защиты прав и интересов налогоплательщиков устанавливается запрет на проведение проверок плательщиков единого налога ранее трех лет с начала государственной регистрации. Согласно законопроекту, продолжительность проверок плательщиков единого налога не должна превышать 3 рабочих дней, а продление - на срок не более 2 дней.

Параллельно с упрощением условий деятельности малого и среднего бизнеса законопроект также предусматривает существенное увеличение налоговых поступлений от крупных компаний, которые сегодня выводят средства из страны через «налоговые дыры». В частности, предлагается денонсировать Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. «Денонсация этого соглашения позволит значительно сократить объемы вывода капитала в Кипр, уменьшить количество операций с участием Кипра, конечной целью которых является минимизация налоговых обязательств. Таким образом будет нивелировано негативное влияние оффшорной зоны на налоговую систему Украины. Это обеспечит увеличение поступлений в бюджеты всех уровней», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Закон «О едином налоге» предлагается ввести в действие с 1 января 2011 года.