Тимошенко считает свой вызов в ГПУ личной местью Януковича

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ее уголовное преследование Генеральной прокуратурой является местью власти и персонально Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за ее поддержку акции предпринимателей и за поражение главы государства в переговорах с представителями малого и среднего бизнеса относительно Налогового кодекса.

Об этом сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вы знаете, что Генеральная прокуратура ничего не делает без команды ЯНУКОВИЧА. Я думаю, что это его прямая команда, и думаю, что это его месть за тотальный проигрыш на Майдане относительно Налогового кодекса", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня перед зданием Главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

По мнению лидера партии "Батьківщина", власть направила свои силовые структуры против тех политиков, которые поддержали предпринимателей. "Я думаю, что сейчас они таким образом пытаются отомстить тем, кто заставил их наложить вето на тот Налоговый кодекс, который, по сути, грабил последнее у людей, представляющих сегодня средний класс", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.