Предприниматели не верят, что НК можно переделать за 2 дня

Предприниматели обеспокоены спешной подготовкой изменений к Налоговому кодексу.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор Совета объединений предпринимателей Украины Алла АЛЕКСЕНЦЕВА.

«Мы сегодня требовали вето Президента. Вето есть, но какое это вето… Президент сказал до завтрашнего дня дать ему предложения по проблемным вопросам. Сегодня после заседания правительства видим, что правительство говорит, что кодекс вновь будет направлен в Верховную Раду. Но как можно за два дня проанализировать все те аспекты, которые являются минами замедленного действия для того, чтобы экономика Украины развивалась», - говорит она. По ее словам, необходимо учесть изменения по таким объемным вопросам, как упрощенная система налогообложения, администрирование и т.п.

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслава БЫКОВЦА, во всех представленных вариантах проектов Налогового кодекса на протяжении всей подготовки законопроекта интересы малого бизнеса не были учтены. «С одной стороны вот эта пассивность бизнеса, которая была в процессе подготовки проекта налогового кодекса, она показала себя с негативной стороны. Но то, что бизнес наконец-то понял, как с ним обошлись, это вселяет надежду, что будем иметь некоторый позитив», - говорит он.

По мнению В.БЫКОВЦА, на сегодняшний день в обществе формируется негативная оценка деятельности малого бизнеса. «В процессе подготовки Налогового кодекса мы услышали, что малый бизнес не хочет платить налоги… Другой тезис – существует такая мысль, что предприниматели не хотят учета. Да пожалуйста – они дадут учет…» - отметил он.

Предприниматели отмечают необходимость создать экономическую политику, где главную роль будет играть верховенство права, а также требуют установить четкие и прозрачные правила игры в ведении бизнеса и построении экономики страны, которых должны придерживаться без исключения все.

Кроме того, А.АЛЕКСЕНЦЕВА объявила об акции “Пора уважать предпринимателей”, которая состоится 2 декабря в 9-00 возле стен парламента, где будут озвучены соответствующие требования.