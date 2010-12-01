Янукович поздравил украинцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает делать все для укрепления единства народа и усиления консолидационных процессов в украинском обществе.

Об этом идет речь в поздравлении главы государства по случаю 19-й годовщины Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что почти два десятилетия назад украинский народ окончательно подтвердил свой выбор в пользу независимого и демократического развития, использовал исторический шанс мирным правовым путем обрести государственность.

«Более 90% граждан, которые 1 декабря 1991 года приняли участие во Всеукраинском референдуме относительно подтверждения Акта провозглашения независимости Украины, определили собственное будущее. В тот день граждане, независимо от национальной или конфессиональной принадлежности, региона проживания, политических взглядов, мировоззренческих и других вкусов, объединились вокруг единственной цели - строить суверенное государство”, - отметил Президент.

По его убеждению, “этот пример истинного патриотизма и единства и сегодня остается для нас образцом консолидированного действия народа ради решения заданий исторического значения”.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, сегодня, во время глобальных вызовов, успешно развиваться в состоянии лишь те государства, граждане и власть которых действуют сплоченно.