Президент Таджикистана пригласил Януковича в гости

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН пригласил главу Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА посетить Таджикистан с визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча глав государств состоялась сегодня в Астане.

В начале беседе В.ЯНУКОВИЧ еще раз подтвердил приглашение своему таджикскому коллеге посетить Украину с визитом, отметив, что сегодня есть много актуальных вопросов развития взаимоотношений Украины с Таджикистаном.

Со своей стороны, Президент Таджикистана заметил, что отношения стран “развиваются по восходящей”. “Мы заинтересованы в их последующем углублении”, – сказал он.

Э.РАХМОН также пригласил В.ЯНУКОВИЧА посетить Таджикистан.