Президент Таджикистана пригласил Януковича в гости
15:12, 01 декабря 2010Политика
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В ответ получил приглашение в Украину
Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН пригласил главу Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА посетить Таджикистан с визитом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча глав государств состоялась сегодня в Астане.
В начале беседе В.ЯНУКОВИЧ еще раз подтвердил приглашение своему таджикскому коллеге посетить Украину с визитом, отметив, что сегодня есть много актуальных вопросов развития взаимоотношений Украины с Таджикистаном.
Со своей стороны, Президент Таджикистана заметил, что отношения стран “развиваются по восходящей”. “Мы заинтересованы в их последующем углублении”, – сказал он.
Э.РАХМОН также пригласил В.ЯНУКОВИЧА посетить Таджикистан.
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