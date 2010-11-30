Лукашенко запретил обещать от его имени «сверх программы»

Глава Белорусского государства, кандидат в президенты Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО требует от своих доверенных лиц не допускать в агитационной кампании популизма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил во время встречи со своими доверенными лицами, которые агитируют за него в избирательной кампании по выборам Президента Беларуси.

"Мы должны исходить из тех реалий, которые есть. Ничего не надо обещать больше того, что обещано в программе и будет сказано на Всебелорусском народном собрании. Нам же надо будет все это выполнять. Никаких популистских лозунгов здесь быть не может, но нам, к счастью, это и не надо", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси призвал своих доверенных лиц "быть абсолютно честными и откровенными в беседах с людьми".

"Не должно быть круговой поруки. Если кто-то на местах сегодня не уважает людей, не предпринимает каких-то действий по решению проблем, лежащих на поверхности, мы должны мгновенно отмежевываться от этих руководителей. Этих людей защищать нельзя, они нам не попутчики", - добавил А.ЛУКАШЕНКО, обратив внимание на то, что власть держится на доверии людей.