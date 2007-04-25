Коалиция и оппозиция в Доме с химерами ищут ”пятый угол” (фоторепортаж)

Представители оппозиции и коалиции проводят встречу в Доме с химерами, на которой обсуждается вопрос участия всех политических сил в досрочных парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед началом своей рабочей поездки в Киевскую область призвал участников встречи достичь договоренностей относительно проведения досрочных парламентских выборов.