Коалиция и оппозиция в Доме с химерами ищут ”пятый угол” (фоторепортаж)
Ющенко надеется, что договорятся
Представители оппозиции и коалиции проводят встречу в Доме с химерами, на которой обсуждается вопрос участия всех политических сил в досрочных парламентских выборах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед началом своей рабочей поездки в Киевскую область призвал участников встречи достичь договоренностей относительно проведения досрочных парламентских выборов.
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Фото Анны Андриевской / Украинская правда
|Оппозицию представляют Вячеслав Кириленко, Александр Турчинов, Николай Онищук, Иосиф Винский, а также - Виктор Пинзеник, и глава общественного Совета при президенте Иван Плющ
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