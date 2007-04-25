Коалиция и оппозиция в Доме с химерами ищут ”пятый угол” (фоторепортаж)

14:25, 25 апреля 2007
Политика
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Ющенко надеется, что договорятся

Представители оппозиции и коалиции проводят встречу в Доме с химерами, на которой обсуждается вопрос участия всех политических сил в досрочных парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед началом своей рабочей поездки в Киевскую область призвал участников встречи достичь договоренностей относительно проведения досрочных парламентских выборов.

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Со стороны коалиции присутствуют Николай Азаров, Анатолий Толстоухов, Раиса Богатырева, Адам Мартынюк, Петр Симоненко, Сергей Матвиенков, Михаил Теплюк
Оппозицию представляют Вячеслав Кириленко, Александр Турчинов, Николай Онищук, Иосиф Винский, а также - Виктор Пинзеник, Николай Онищук та глава общественного Совета при президенте Иван Плющ
Фото Анны Андриевской / Украинская правда
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