Янукович напутствовал прокуроров: никому никаких поблажек

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от прокуроров решительных шагов в раскрытии резонансных дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Генеральной прокуратуре на торжественном собрании по случаю профессионального праздника работников прокуратуры.

«Требую решительных шагов по раскрытию резонансных дел (не буду их называть, поскольку вы их и так хорошо знаете). Надеюсь увидеть в этом направлении профессиональные и эффективные действия работников прокуратуры. Еще раз подчеркиваю – принцип здесь должен быть один: никакой политики, никому никаких поблажек – только закон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

После своего выступления вместе с генпрокурором Виктором ПШОНКОЙ глава государства вручил ордена, медали и почетные звания ряду работников прокуратуры.

Среди приглашенных на торжества были бывшие генпрокуроры Михаил ПОТЕБЕНЬКО, Святослав ПИСКУН, Геннадий ВАСИЛЬЕВ, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, Патриарх ВЛАДИМИР, народные депутаты.