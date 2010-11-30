У предпринимателей на Майдане есть всего три требования

У предпринимателей на Майдане Независимости, которые митингуют против Налогового кодекса, всего три требования.

Об этом заявил глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире телеканала ТВi.

"Их всего три: вето - Налогового кодекса, отставка Верховной Рады и отставка правительства", - уточнил активист.

По его словам, требование о возврате денег из оффшорных зон прозвучало на митинге, но не было проголосовано.

По мнению Доротича, если президент все же подпишет Налоговый кодекс, это может иметь непредсказуемые последствия для общества и страны.

"Мне жутко из-за такого решения, поскольку я чувствую напряжение в обществе. Я общаюсь с людьми из разных регионов Украины: настроения достаточно радикальны, и радикальные звучат лозунги", - заявил он.

"Мы с трудом сдержали агрессивный подход участников акции в четверг, когда подходили к Банковой! Это было очень трудно, потому, что люди раздражены... Мы сдерживаем процесс, который нарастает как гриб. Я боюсь, что мы не удержим его", - заявил общественный деятель.

Комментируя заявление пресс-секретаря Николая Азарова, Виталия Лукьяненко, о том, что митингующие не пришли на встречу с премьером, Доротич отметил, что четкого приглашение предприниматели не получали.

"Мы боимся, что будем втянуты в переговорный процесс, а все замечания конструктивные могут быть неучтены. Эта предосторожность и сдерживает нас от конструктивного диалога", - заявил он.

"Мы хотели бы быть уверены, что сначала будет "ветирован" этот закон (Налоговый кодекс)", - уточнил активист.

"Правительство готово нас слушать, нам говорят: "Давайте все, все свои поправки и предложения! Мы все учтем и исправимся". У нас готовы замечания, но мы не хотим их подавать, а хотим работать над Налоговым кодексом с чистого листа", - заявил Доротич.

Украинская правда