Эксперт похвалил Януковича за отказ от звания профессора МГУ
"Хорошо поработали имиджмейкеры"
Имиджмейкеры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА хорошо сработали, отговорив его от получения звания почетного профессора Московского государственного университета во время последнего визита в российскую столицу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ, комментируя результаты визита главы Украинского государства к РФ.
«Очень хорошо, что этого не произошло, поскольку вы понимаете, как бы смеялась вся Украина, если бы ЯНУКОВИЧУ дали звание профессора МГУ. Здесь хорошо поработали имиджмейкеры ЯНУКОВИЧА», - сказал он.
Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, 26 ноября в ходе визита в Россию Президент Украины планировал прочитать студентам и преподавателям МГУ им. Ломоносова лекцию, после чего ему должны были вручить диплом и медаль почетного профессора.
Между тем позже источники в Администрации Президента сообщили газете "Сегодня”, что поскольку программа В.ЯНУКОВИЧА слишком сжата, он не смог заехать в университет. Также источники отметили, что В.ЯНУКОВИЧУ не предлагали дать звание профессора - только доктора МГУ.