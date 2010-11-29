Эксперт похвалил Януковича за отказ от звания профессора МГУ

Имиджмейкеры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА хорошо сработали, отговорив его от получения звания почетного профессора Московского государственного университета во время последнего визита в российскую столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ, комментируя результаты визита главы Украинского государства к РФ.

«Очень хорошо, что этого не произошло, поскольку вы понимаете, как бы смеялась вся Украина, если бы ЯНУКОВИЧУ дали звание профессора МГУ. Здесь хорошо поработали имиджмейкеры ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, 26 ноября в ходе визита в Россию Президент Украины планировал прочитать студентам и преподавателям МГУ им. Ломоносова лекцию, после чего ему должны были вручить диплом и медаль почетного профессора.

Между тем позже источники в Администрации Президента сообщили газете "Сегодня”, что поскольку программа В.ЯНУКОВИЧА слишком сжата, он не смог заехать в университет. Также источники отметили, что В.ЯНУКОВИЧУ не предлагали дать звание профессора - только доктора МГУ.