Мирошниченко представил в ВР законопроекты Януковича

Народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО представил на Согласительном совете законодательные инициативы Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, сегодня во время Согласительного совета представитель главы государства подчеркнул: «Одним из наиболее важных задач, определенных Президентом, является развитие демократических институтов в Украине, поэтому Президент взял под личный контроль прохождение в Верховной Раде законопроект «О доступе к публичной информации» №2763, который должен быть рассмотрен во втором чтении».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО инициировал внесение в повестку дня и рассмотрение в первом чтении законопроекта об информации №7321 с тем, чтобы оба законопроекта были приняты вместе как взаимодополняющие законы.

Депутат отметил, что политическая воля и политическая позиция Президента является четко определенной и направлена на обеспечение свободного доступа граждан Украины к публичной информации. «По инициативе главы государства была создана рабочая группа по доработки данный законопроектов, в состав которой вошли их авторы, представители профильного комитета, Секретариата Верховной Рады, Администрации Президента, Кабинета министров. Таким образом, несмотря на трудности, которые сопровождали процесс проработки законопроекта, результаты положительные, и законопроект о доступе к публичной информации уже подготовлен к рассмотрению во втором чтении», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Представитель Президента также информировал членов Согласительного совета о завершении работы над законопроектом об общественном телевидении, отметив, что он находится под пристальным вниманием В.ЯНУКОВИЧА и уже в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду.

Также Ю.МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ уделяет особое внимание проведению реформ в стране, направленных на экономическое благосостояние граждан. В этом контексте Ю.МИРОШНИЧЕНКО акцентировал внимание на необходимости рассмотрения и принятия во втором чтении и в целом законопроектов о недопущении обращения в Украине опасной продукции №7094 и об общей беспечности непищевой продукции №6694, а также рассмотрению в первом чтении антирейдерского законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий. По его словам, Президент определил эти законопроекты как безотлагательные и настаивает на их рассмотрении с целью проведения серьезных системных реформ в сфере рыночного надзора и контроля за продукцией и предотвращению рейдерства.

«Для нас важным является международное направление сотрудничества, призванное обеспечить реализацию стратегических интересов Украины. Уже подписаны соглашения, которые нуждаются в ратификации. Поэтому предметом внимания на этом пленарной неделе должен стать и быть ратифицирован договор «Об учреждении европейского энергетического содружества» и проект закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Испанией об урегулировании и упорядочении трудовых миграционных потоков между двумя государствами»», - отметил народный депутат.

«Политический курс главы государства и системные реформы ради усиления демократических институтов в стране, развитии гражданского общества, проведения системных экономических реформ, не только задекларирован, но и воплощается через конкретные нормативно-правовые акты. То есть, внесение в Верховную Раду президентских законопроектов, а также поддержка инициатив, которые реализовывают народные депутаты, Кабмин, все эти факты отражают общую тенденцию и направлены на реализацию программы Президента В.ЯНУКОВИЧА», - просуммировал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.