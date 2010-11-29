Предприниматели говорят, что на Майдане собралось 7 – 10 тысяч

По состоянию на 12:00 на Майдане Независимости в Киеве находятся около 7 - 10 тыс. предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса, сообщили УНИАН в Общественном движении “Видсич”, которое выступает соорганизатором акции.

В движении также отметили, что повторяется ситуация с предыдущими акциями, когда милиция не допускает митингующих в Киев, препятствуя их проезду. В частности, так же блокируется Одесская трасса, подъезды со стороны Чернигова. Давлению также поддаются перевозчики, которым угрожают отобрать лицензии.

Соорганизаторы также отметили, что в последнее время увеличились проблемы с приобретением билетов на поезда. В “Видсичи” выразили предположение, что это связано с попыткой власти помешать части митингующих добраться до Киева железной дорогой. Соорганизаторы также отметили, что проблемно даже купить железнодорожные билеты на декабрь, когда обычно пускают дополнительные поезда в канун новогодних праздников.