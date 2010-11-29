«Тюрьму на Лонцкого» передадут Институту национальной памяти

Создана рабочая группа по передаче целостного имущественного комплекса Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове Институту национальной памяти.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Как отметил в комментарии УНИАН председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ, «мы должны сделать все необходимое для того, чтобы здесь были созданы надлежащие условия для работы музея-мемориала. Для решения вопроса передачи целостного имущественного комплекса создана соответствующая рабочая группа”. “Также все стороны должны предпринять необходимые шаги, чтобы были заложены средства в бюджете 2011 года на проведение мероприятий по консервации помещений и развитию музея-мемориала. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем», - заверил губернатор.

Рабочая группа, заседание которой состоится на следующей неделе, будет оказывать необходимую помощь в вопросе передачи целостного имущественного комплекса от СБУ в сферу управления Украинского института национальной памяти и будет работать над тем, чтобы передача проходила открыто и юридически правильно с сохранением статуса юридического лица.

Как сообщалось, в 2005 году общественность выступила с инициативой создания музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого». Областная, городская власти, СБУ поддержали инициативу. В 2008 году коллегия СБУ приняла соответствующее решение о выделении помещений, земельного участка. В июне 2009 года музей начал свою работу. В октябре 2009 года, в соответствии с Указом Президента Украины, музею был предоставлен статус национального. Этим же указом КМУ поручено проработать вопрос передачи музея в сферу управления Института национальной памяти. Предыдущее правительство не решило упомянутый вопрос. 21 сентября 2010 года было издано поручение Президента Украины относительно передачи целостного имущественного комплекса и обеспечения надлежащего финансирования из госбюджета.

*** Во Львове в 1889-1890 гг. на перекрестке современных улиц С.Бандеры и Коперника были построены казармы для жандармерии. С 1919 года эти сооружения начали использовать в качестве тюрьмы. На протяжении 1939-1941 гг. здесь размещалось областное управление НКВД, тюремное отделение этого управления и тюрьма №1, рассчитанная на 1500 заключенных. Летом 1941 года, перед отступлением советской власти, в тюрьме №1 происходили массовые расстрелы заключенных. На протяжении 22-28 июня 1941 года в «Тюрьме на Лонцкого» был уничтожен 1681 человек.