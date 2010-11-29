Грищенко дает 100%, что транзит газа в Европу будет бесперебойным

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что проблемы с поставками газа в Европу через территорию Украины никогда не повторятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ сегодня в Киеве.

На вопрос, возможное ли повторение таких ситуаций, К.ГРИЩЕНКО ответил: «Нет, повторение ситуаций, которые пережила Европа, невозможно. И больше никогда такого повторения не будет».

По словам К.ГРИЩЕНКО, Украина проводит открытые и предметные переговоры с Россией, но вопрос транзита газа в Европу гарантируется обеими сторонами на 100%.