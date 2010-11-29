Грищенко дает 100%, что транзит газа в Европу будет бесперебойным
11:18, 29 ноября 2010Политика
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Пресс-конференция со Шварценбергом
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что проблемы с поставками газа в Европу через территорию Украины никогда не повторятся.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ сегодня в Киеве.
На вопрос, возможное ли повторение таких ситуаций, К.ГРИЩЕНКО ответил: «Нет, повторение ситуаций, которые пережила Европа, невозможно. И больше никогда такого повторения не будет».
По словам К.ГРИЩЕНКО, Украина проводит открытые и предметные переговоры с Россией, но вопрос транзита газа в Европу гарантируется обеими сторонами на 100%.
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