Глава МИД Чехии подтверждает, что Данилишин попросил убежища

Первый вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ подтверждает информацию о том, что бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН попросил у чешских властей предоставить ему политическое убежище.

Об этом К.ШВАРЦЕНБЕРГ сказав в интервью газете «Дело» (№ 167 за 29 ноября).

«Да, он (Б.ДАНИЛИШИН – УНИАН) действительно задержан. Украинская сторона уже предоставила нам все материалы относительно его экстрадиции, но это довольно длительный процесс. Между тем Б.ДАНИЛИШИН попросил предоставить ему политическое убежище, и данный вопрос будет рассматриваться в рамках закона», - заявил глава МИД Чехии.

При этом он отметил, что рассмотрение данного вопроса - не в компетенции Министерства иностранных дел. «Это дело других компетентных органов, и я пока не могу высказать свою точку зрения по данному вопросу», - уточнил К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

Как сообщали некоторые СМИ, 18 ноября Б.ДАНИЛИШИН подал запрос на получение политического убежища в Чехии. Однако адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Степан УКРАИНЕЦ опроверг эту информация.

«Богдан Михайлович не просил политического убежища в Чехии. Информация о том, что он якобы попросил убежища, - не соответствует действительности», - подчеркнул С.УКРАИНЕЦ.

Б.ДАНИЛИШИН, министр экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, был задержан в Чехии 19 октября.

Международный розыск экс-министра начался в августе этого года после того, как против него было возбуждено дело о злоупотреблении служебным положением. Б.ДАНИЛИШИНА обвиняют в нарушении процедуры государственных закупок, из-за чего бюджет страны потерял 13,9 млн. грн.

Сам экс-министр виновным себя не считает и уверен, что за обвинениями стоит тендерная мафия, недовольная его политикой на посту главы Минэкономики.