"Батькивщина" исключила трех депутатов за коалицию с ПР

Трех депутатов Черкасского городского совета от ВО «Батькивщин», которые вошли в коалицию Партии свободных демократов и Партии регионов, исключены с партийных рядов и будут лишены депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель фракции ВО "Батькивщина" в Черкасском городском совете Наталия КОВАЛЕНКО.

По ее словам, бюро партии приняло решение об исключении из фракции этих депутатов «за грубое нарушение устава». Кроме того, будет подан в суд иск об отмене депутатских полномочий этих депутатов через несоответствие их практических шагов предвыборной программе.

В то же время председатель Черкасской областной организации партии «ВО «Батькивщина» Анатолий БОНДАРЕНКО в местных СМИ заявил, что «фамилии этих изменников избиратели прочитают на биг-бордах города».