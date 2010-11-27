Тимошенко почтила память жертв Голодомора

Украинские церкви отслужили панихиду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в чествовании памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Как сообщает сайт БЮТ, Ю.Тимошенко поставила свечу памяти у столичного Мемориала жертв Голодоморов. Священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви, Римо-католической церкви в Украине отслужили панихиду в память жертв Голодомора.

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