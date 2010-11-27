Мэр Одессы не пришел на скорбную церемонию, посвященную Голодомору

В Одессе представители власти и активистов партий и общественных организаций приняли участие в скорбной церемонии возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Лидерсовском бульваре.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ не пришел на скорбное мероприятие, а председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК прибыл к памятнику на полчаса раньше, чем было объявлено.

Представители местной власти возложили корзины цветов к подножию памятника и, отказавшись от общения с журналистами, отправились в здание облгосадминистрации.

В 16.00 представители общественности города примут участие в акции «Зажги свечу!», которая состоится на Соборной площади.

Обсуждению проблематики политических репрессий большевистской власти против украинского народа был посвящен накануне круглый стол, созванный по инициативе деканата исторического факультета Одесского национального университета им. Ильи Мечникова. По словам декана Вячеслава КУШНИРА, научные работники и студенты продолжают собирать свидетельства о трагических фактах 1932-33 годов, поскольку известно, что Одесская область является одной из наиболее пострадавших областей от Голодомора. Исследователи отмечают, что на протяжении тех двух лет местной милицией было возбуждено 23 уголовных дела по фактам каннибализма.