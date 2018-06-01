Новое Генеральное соглашение: одни регионалы договорились с другими регионалами

ФПУ создает видимость демократии и социальной защиты... Танцы и песни являются приоритетом для деятельности профсоюзов... Народ превращается в рабов... Вначале этого месяца, произошло подписание десятого Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами. Именно этот документ будет регулировать на протяжении следующих двух лет основные принципы и нормы того, как будет воплощаться социально-экономическая политика в государстве и на каких принципах будут осуществляться трудовые отношения. Невзирая на то, что власть и официальные профсоюзы считают подписание этого соглашения компромиссом, которого удалось достичь после длительного и непростого переговорного процесса, в действительности документ остается рамочным и формальным. Он абсолютно не защищает интересы граждан относительно обеспечения достаточного уровня жизни.

По своему определению, Генеральное соглашение – это базовый документ, который фиксирует договоренности между государством, работодателями и профсоюзами (как представителями интересов трудящихся) в сфере социального обеспечения и трудовых отношений. В этом соглашении закрепляются, во-первых, основные принципы и гарантии относительно занятости населения, в частности: сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест, режим работы и отдыха, охрана труда, уровень заработной платы, а также условия ее роста и соотношения в оплате труда работников разных отраслей. Во-вторых, Генеральное соглашение регулирует гарантии социального обеспечения граждан, а именно: расчет и установление размера прожиточного минимума, условия и механизм предоставления государственной помощи и помощи от работодателей (субсидии на оплату ЖКУ, льготы, обеспечение жильем, оздоровление и тому подобное), пенсионное обеспечение, удовлетворение духовных потребностей населения – получение образования, занятия спортом и творчеством.

Основная цель, с которой подписывается Генеральное соглашение, – это обеспечение такого взаимодействия сторон, которое способствовало бы укоренению в государстве достаточного уровня жизни. То есть речь идет о том, что и власть, и работодатели, и сами трудящиеся, голос которых представлен профсоюзами, будут прилагать максимум усилий, чтобы украинцы не просто прозябали, а жили качественно и достойно. При этом стороны являются равными как в своих обязательствах, так и правах.

И вот тут появляется большое «но».

Какая разница между Азаровым и Харой? В действительности три участника нового Генерального соглашения вещают одним провластным «бело-голубым» голосом. Две из трех сторон, которые подписали соглашение, представлены одной политической силой: глава правительства Николай Азаров является главой Партии регионов, а председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара - народным депутатом от Партии регионов.

Сторона работодателей, с одной стороны, также представлена все той же Партией регионов, потому что большинство большого бизнеса тем или иным способом связано с ней, а с друй - подконтрольными руководителями предприятий, найти управу на которых властям предержащим не стоит много усилий. Механизмы такого влияния нам хорошо известны – например, как один из них – это выборочность в вопросе возвращения НДС. И конечно, чтобы защитить прежде всего самих себя, и получить от власти какие-то гарантии, работодатели будут поддерживать те решения и позиции, которые будут «нужны» правительству.

Кроме того, так называемая «сторона общества» была дискриминирована уже в самом начале – еще до подписания соглашения. Ведь общественное обсуждение, которое вроде бы прошло новое соглашение и на котором с гордостью и запалом акцентирует внимание премьер-министр Николай Азаров, - не больше чем фикция. Такое же «общественное» обсуждение мы наблюдали и с проектом Налогового кодекса, когда к участию допускаются лишь «карманные» провластные организации или те, кто подпевает власти.

Потому можно считать, что работодатели и профсоюзы являются лишь номинальными участниками соглашения и необходимы власти исключительно для того, чтобы создать видимость демократии и социального диалога.

Ускорить и способствовать без цифр и конкретики

Хотя и правительство, и председатель Федерации профсоюзов Василий Хара с пафосом сообщают о подписании нового Генерального соглашения, поддержать такой документ – значит отречься от принципов, на которых основывается профсоюзное движение. Потому Национальный форум профсоюзов Украины будет обращаться к другим профсоюзам с просьбой поддержать требование внесения в Генеральное соглашение изменений, которые делали бы невозможным притеснение прав трудящихся.

Подписанты соглашения громко заявляют, что оно создаст условия для стабильного экономического развития государства, а его выполнение обеспечит существенное улучшение качества жизни граждан. Однако является ли в действительности новый документ таким уже достижением? Чтобы убедиться в обратном, стоит лишь проанализировать основные его положения.

Прежде всего, новое Генеральное соглашение изменило название. Раньше оно называлась «генеральное тарифное соглашение», теперь – «Генеральное соглашение о регуляции основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений». Разница, на первый взгляд, незначительная, но принципиальная. Заключается она в том, что в соглашении, например, должен был определяться уровень минимальной заработной платы, прожиточного минимума и других нормативов, однако теперь этого нет. Убрав в названии слово «тарифная», авторы и подписанты заодно обошли и необходимость установки самих этих тарифов, другими словами – ни одной конкретной цифры, которая гарантировала бы украинцам надлежащий уровень жизни и была бы показателем его роста, нет.

Если авторы текста хотели представить новое соглашение как инновационное и перспективное, а соответственно, и название патетичное дали, то спорить с этим тяжело - в нем и в самом деле расписано все очень красиво и даже логично, но не практически. Что конкретно оно даст для людей – большой вопрос.

Содержание соглашения слишком размыто – часто употребляемые слова «способствовать», «ускорить» и подобные им не несут в себе конкретного измеряемого компонента. Мы можем во многом способствовать или что-то ускорять, но какой от этого эффект? Такая риторика сохраняется за всеми пунктами соглашения – практически все утверждения из ее текста можно вписать в любую другую программу, программу любой партии или действий правительства и тому подобное, и суть от этого не изменится. То есть настоящий документ является слишком декларативным и общим.

К примеру, возьмем п.1.1. – «Ускорить разработку проекта Государственной программы приватизации на новый срок и способствовать в 2010 году ее принятию». Насколько ускорить? Как способствовать? На эти вопросы нет ответа.

Идем дальше – п.1.2. – «Способствовать принятию Налогового кодекса Украины». Сегодня мы видим реакцию общества на новый кодекс. Люди протестуют, потому что понимают, что у них не будет рабочих мест, что значительно ухудшатся их условия труда, что принятие Налогового кодекса в такой редакции практически уничтожает малый и средний бизнес в Украине.

Этот пункт соглашения можно считать выполненным, при этом почему-то не берется во внимание, какие же изменения принесет его выполнение.

Еще одно. Профсоюзы выступали за то, чтобы в стране был установлен реальный прожиточный минимум, а минимальная заработная плата была немного выше него. Раньше профсоюзам удалось добиться установления тарифной ставки работника первого разряда (квалифицированного рабочего) на уровне 120% от минимальной зарплаты. Однако до принятия нового соглашения независимые профсоюзы не были допущены, а другие участники не настаивали на сохранении этой нормы. В итоге в соглашении зафиксировано лишь то, что размер зарплаты такого работника должен только превышать прожиточный минимум. То есть если зарплата будет выше хотя бы на одну гривню – пункт соглашения выполнен. Но можно ли это считать гарантией справедливой оплаты труды? Мы должны понимать, что 120% уже не будет, а это значит, что с принятием нового соглашения условия труда ухудшились, что неприемлемо.

Если раньше речь шла об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в конкретных цифрах, то теперь соглашение декларирует – «принимать меры относительно постепенного приближения размера минимальной заработной платы к 45% от средней заработной платы по экономике». Что понимать под «постепенным приближением» - полгода, год, два, десять?..

А как же долги по зарплате? Фактически преступлением можно считать то, что в соглашении не отображено требование относительно погашения задолженности по заработной плате. Предварительно существовала договоренность о том, что до подписания нового соглашения средства, которые задолжали работникам, должны быть выплачены. Вместо этого опять видим декларативный пункт – «принять действенные меры относительно погашения в 2011 году долгов по заработной плате работникам экономически неактивных предприятий и предприятий-банкротов, которые сложились на конец 2010 года». Это свидетельствует о том, что практически еще на год пролонгируется задолженность по заработной плате. А это прямое нарушение закона, такого права работодателям, правительству и официальным профсоюзам никто не давал. О «применении мер» они отчитаются, но результат мы вряд ли увидим.

А что говорит соглашение о гарантиях занятости население, которое оно должно обеспечивать? Тут даже не упоминается понятие «первого рабочего места». Где будет работать наша молодежь? Наверное, и власть, и ФПУ просто забыли, что еще два года назад уровень официальной безработицы среди молодежи в Украине составлял 30%, а учитывая последствия экономического кризиса, можем предвидеть, что эта цифра в настоящее время является еще большей. И наверное, для них будет настоящим открытием то, что 47% наших молодых специалистов вынуждены работать не по специальности и часто поставлены в такие условия, что соглашаются на неофициальное трудоустройство.

Народ превращается в рабов? Не меньше вопросов и относительно должного социального обеспечения, которое должно гарантировать соглашение. Например, в документе, который действовал с 2008 года, отмечалось, что решение о повышении цены на потребительский газ не может быть принято без предварительного согласования с профсоюзами. Именно такая формулировка давала профсоюзам возможность обжаловать в судах неправомерное поднятие цен. Теперь же соответствующие решения не нуждаются в согласовании, а будут приниматься при участии специальных созданных совещательных органов.

Можно смело сказать, что, подписав новое Генеральное соглашение, профсоюзы фактически самоустранилась от выполнения функции защиты трудящихся. Вы не увидите в документе никаких требований к власти или работодателям со стороны профсоюзов, которые обеспечивали бы защиту наемных работников. Вместо этого более чем детально расписан раздел «Духовное развитие»... Создается впечатление, что танцы и песни являются приоритетом для деятельности профсоюзов и основным механизмом решения злободневных проблем наемных работников.

Таким образом, должны констатировать, что новое Генеральное соглашение заключено в угоду владельцам-работодателям, которым власть выделит теплое местечко у себя под крылышком, а народ будет превращаться в рабов – без права голоса, без права на защиту, без права на жизнь.

Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины