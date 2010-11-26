Янукович прощупал пульс украинско-российских отношений: бьется ровно

Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что пульс украинско-российских отношений бьется ровно и уверенно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем вступительном слове на четвертом заседании украинско-российской межгосударственной комиссии, которая проходит сейчас в подмосковной резиденции Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его сегодняшняя встреча с Президентом России Д.МЕДВЕДЕВЫМ, которая состоялась накануне заседания комиссии, была абсолютно открытой, искренней и без недомолвок.

«И повестка дня, как мы определили с двух сторон, развивается благоприятно и сотрудничеств между нашими странами становится более обширным и максимально конкретным. Это очень важно – то есть, наполнено смыслом, взаимовыгодным», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом глава государства акцентировал внимание, что в течение 2010 года «пульс украинско-российских отношений бьется ровно и уверенно».

«И сегодня мы вновь сделаем очередной шаг – подпишем 7 протоколов, которые откроют новые механизмы расширения возможностей нашего межгосударственного сотрудничества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.