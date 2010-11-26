У Луценко говорят, что на следующей неделе ГПУ допросит «95 квартал»

На пятичасовой допрос в Генеральную прокуратуру к следователю по особо важным делам был вызван бывший работник Министерства внутренних дел, который отвечал за переговоры с коллективом «95 квартала» по их выступлению на праздничном концерте ко Дню милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

“Вчера стали известны новые подробности уголовного дела, по которому пытаются осудить лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО. То, что Генпрокуратура вчера не подала на рассмотрение Печерского суда материалы, на основании которых она возбудила против него уголовное дело, объясняется очень просто: сама Генпрокуратура понимает смехотворность и притянутость за уши обвинений о преступной группе, которая разворовывала бюджет путем неправильно начисленного стажа водителю ЛУЦЕНКО. Поэтому Генпрокуратура в авральном порядке ищет другие эпизоды, которые можно было бы предъявить ЛУЦЕНКО, - говорится в сообщении.

По словам одного из лидеров “Народной самообороны” Геннадия МОСКАЛЯ, “во время этих поисков МВД и ГПУ наконец нашли «центр коррупции и организованной преступности во главе с ЛУЦЕНКО», который незаконно, по их мнению, организовал проведение Дня милиции в декабре 2009 года. На допрос вызываются десятки работников МВД, которые тогда принимали участие в организации мероприятия”.

«Ожидается, что на будущей неделе в Генпрокуратуру вызовут и сам коллектив «95 квартала» для дачи показов о преступном сговоре с ЛУЦЕНКО в ходе проведения Дня милиции в 2009 году. Руководство МВД и спецгруппа ГПУ прямым курсом идут к тому, чтобы дело ЛУЦЕНКО превратить в самое смешнее шоу «95 квартала», - считает Г.МОСКАЛЬ.

«Возникает еще один вопрос: а где будет господин МОГИЛЕВ (министр внутренних дел Анатолий Могилев – УНИАН) праздновать День милиции в этом году? Неужели в подвале МВД? Ведь на днях он разорвал договор аренды дворца «Украина», который был заключен для проведения праздника в этом году. И неужели празднование состоится в условиях строгой секретности, когда на празднике будет присутствовать сам МОГИЛЕВ и группа макеевских единомышленников министра, которые будут праздновать победу над милицией Украины?», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2010 года Генеральная прокуратура возбудила против Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по подозрению в растрате имущества. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ряд оппозиционных политических сил, в частности Блок Юлии Тимошенко, заявили, что возбуждение уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО является давлением на оппозицию.

25 ноября Генеральная прокуратура Украины не предоставила Печерскому районному суду Киева материалы уголовного дела, на основании которых суд должен был рассматривать жалобу экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО о возбуждении против него уголовного дела. Из-за этого суд был вынужден отложить судебное заседание до 14.30 6 декабря.