Азаров рекламирует свой налоговый кодекс уже шейху из Эмиратов

Украина заинтересована в разработке нефтяных месторождений Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с управляющим директором инвестиционной администрации Абу-Даби шейхом Хамедом Бин Заидом Аль НАГАЯНОМ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что у Украины есть большой потенциал для привлечения инвестиций и, кроме того, после вступления в действие Налогового кодекса появятся очень хорошие условия для работы инвесторов в Украине.

В частности, глава правительства считает, что для сотрудничества интересны сферы авиастроения. Украина может предложить военно-транспортные самолеты Ан-74, которые уже продаются в Ливию и Египет.

Кроме того, по его словам, выгодным может быть сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также строительство гостиниц в Украине к Евро-2012.

По мнению Н.АЗАРОВА, взаимовыгодным также было бы вложение инвестиций в модернизацию украинских предприятий по производству сельхозтехники, а также в модернизацию украинских портов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров также заявлял, что Украина заинтересована в проведении геологоразведочных работ в Западной Сахаре с целью добычи нефти на этой территории.