В БЮТ считают, что у власти есть еще время вытянуть беруши из ушей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен безотлагательно ветировать Налоговый кодекс и вернуть его в парламент с учетом предложений предпринимателей, поскольку в случае его одобрения глава государства “подпишет себе приговор”.

Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Елена ШУСТИК в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Блока Юлии Тимошенко.

«Экономический блок правительства во главе с премьер-министром Н.АЗАРОВЫМ продемонстрировал полную профессиональную непригодность. Проект новой налоговой конституции стал экзаменом на понимание базовых законов экономики, стратегическое мышление, умение достигать консенсуса с теми, кто наполняет государственный бюджет. Этот экзамен с треском провален! Правительственный кодекс не только ликвидирует малый и средний бизнес из-за отмены упрощенной системы налогообложения, узаконит неограниченные полномочия контролирующих органов, но и подкладывает мину под кресло Президента», - заявила Е.ШУСТИК.

Она считает, что предприниматели могут предпринять радикальные действия во время акций протеста.

«Власть надеялась, что народ опять проглотит ее очередной произвол и не будет против предоставления налоговикам репрессивных функций и лишения предпринимателей права элементарной защиты своей собственности. Но люди вышли на улицы. По всей Украине поднялась волна протестных мероприятий. И действия предпринимателей могут стать намного радикальнее, намного серьезнее и более угрожающими для действующей власти, чем действия участников акции «Украина без Кучмы». Шесть миллионов предпринимателей не будет молчать, когда их одним росчерком пера переведут в ранг обобранных без решения суда безработных», - убеждена депутат.

Также Е.ШУСТИК отметила, что Налоговый кодекс четко не регулирует основания, порядок и количество контрольных проверок деятельности предпринимателей.

«При таких условиях к каждому предпринимателю чиновники могут бесконечно наведываться без каких-либо оснований. То есть, проверки станут мощным инструментом террора по отношению к плательщикам налогов. В то же время, ответственность налоговой очерчена в общих чертах и не предусматривает никаких конкретных последствий за неправомерное начисление сумм налогов; невозвращение переплат налогов; непринятие деклараций; непредоставление или несвоевременное предоставление разрешительных документов; непредоставление налоговых консультаций (или их неправильное предоставление); неправомерный арест активов. Кроме того, в кодексе не появилось прозрачной процедуры принятия решений на основании проведенной проверки, как и прозрачной процедуры рассмотрения жалоб налогоплательщиков, которая предусматривала бы наличие процессуальных прав у жалобщика. Такая однобокость открывает все шлюзы для наполнения не бюджета страны, а карманов чиновников из всех возможных структур, проверяющих деятельность предпринимателей», - отметила народный депутат.

По ее мнению, пропрезидентское большинство в Верховной Раде своим голосованием за Налоговый кодекс, по сути совершило преступление против предпринимателей собственной страны, но в то же время сделало «огромную услугу своему народу, предоставив ему прекрасную возможность как можно скорее избавиться от Президента и этой непутевой новой власти».

«Безусловно, ЯНУКОВИЧ прекрасно осознает, что, одобрив такой непутевый документ, он подпишет себе приговор. Поэтому, очевидно, Президент попробует переложить всю вину и ответственность на парламент. Но если «региональное» большинство в Верховной Раде не сделает налоговые правила более либеральными, к движению предпринимателей непременно присоединятся пенсионеры, студенты, учителя, медики, малообеспеченные, – все недовольные этой властью, обедневшие благодаря ей люди. Высокие чинуши постоянно позволяют себе публично насмехаться над общественным мнением, искажать волеизъявление народа, игнорировать конституционные права. Но терпение народа не безгранично. Пока у власти есть шанс опомниться, вытянуть беруши из ушей, чтобы действительно услышать каждого. Пока...», - подчеркнула Е.ШУСТИК.