Предприниматели отправились на киевские рынки - поднимать людей

По состоянию на 10.30 на Майдане Независимости в Киеве находятся около 7 - 10 тыс. предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса, сообщили УНИАН в Общественном движении “Видсич”, которое выступает соорганизатором акции.

При этом как отметили соорганизаторы акции, часть митингующих не смогла приехать в Киев из-за препятствования со стороны правоохранительных органов. В частности, зафиксированы случаи перекрытия для проезда транспорта митингующих Одесской трассы, из Львова вместо планируемых 1,5 – 2 тыс. человек приехали 700, из-за того, что в последний момент им было отказано в перевозке. Как отмечают в “Видсичи”, на протяжении дня планируется увеличение количества людей, сейчас часть активистов отправилась на киевские рынки, чтобы призывать людей к участию в акции.