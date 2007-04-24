Зварич советует команде Мороза писать книжки о Гарри Поттере

Постоянный представитель Президента в парламенте Роман Зварич прокомментировал пресс-службы Нашей Украины информацию о том, что профильный комитет Верховной Рады просит Генеральную прокуратуру установить законность решений межпартийных съездов Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина” об исключении из избирательных списков кандидатов в народные депутаты. Роман Зварич считает незаконным обращение спикера Александра Мороза: "Хотелось бы напомнить инициаторам такого обращения, что Генеральная прокуратура, в соответствии с Конституцией, занимается расследованием криминальных преступлений. То есть, она должна устанавливать состав преступления или его отсутствие и конкретный перечень лиц или лицо, которые были причастны к совершению такого преступления. Есть и некоторые другие полномочия Генпрокуратуры, но буйные фантазии отдельных с разрешения сказать «юристов», которые посоветовали Морозу предпринять такой шаг, никоим образом не вписываются в рамки действующего законодательства. Им бы лучше книги в стиле фэнтези писать...”

“Мне кажется, что пока еще полномочия Генпрокуратуры никто не отменял, не отменены также полномочия судов общей юрисдикции, поскольку установить законность таких действий, о которых заявил Мороз, должен суд, - заметил Зварич, - Если инициаторы обращаются к Генеральной прокуратуре, то следовало бы установить, в чем, по их мнению, заключается криминальность деяний конкретных физических лиц, которые были причастны к принятию упоминавшихся решений на межпартийных съездах “Нашей Украины” и БЮТ”.

“Это полный абсурд. – убежден представитель Президента в парламенте, - Я бы советовал инициаторам подобных обращений к Генпрокуратуре, все же, заниматься более конструктивными делами».