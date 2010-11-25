Тимошенко созывает пресс-конференцию

Сегодня, 25 ноября, в 14.30 состоится пресс-конференция лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, темой пресс-конференции станет "Налоговая реформа в Украине: два пути, два способа мышления". Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13. Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-656-52-40, 067-468-46-62.

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