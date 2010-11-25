В четверг, 25 ноября, в 18.30 в столичном кинотеатре «Украина» состоится пресс-конференция Людмилы Гурченко перед премьерным показом фильма «Пестрые сумерки». К 75-летию Людмилы Гурченко Фонд социальных инициатив Кирилла Дмитриева организует премьерный показ фильма «Пестрые сумерки». Великая актриса выступила продюсером картины и сыграла одну из главных ролей. Премьера состоится 25 ноября в кинотеатре «Украина» в Киеве.

«Людмила Гурченко – великая советская актриса и творческая икона современности. Она родилась в Украине, большую часть карьеры сделала в России. Символично, что юбилейная премьера ее фильма состоится в Киеве. Это свидетельствует о том, что культурные и общественные связи между Украиной и Россией крепки как и прежде», - говорит основатель Фонда социальных инициатив и инвестор в украинскую экономику Кирилл Дмитриев.

Фильм повествует о судьбе слепого от рождения музыканта, которому талант и людская доброта помогают увидеть окружающий мир.

Приглашения на премьеру получат талантливые дети, известные деятели искусства, науки и спорта, бизнесмены и политики. Юбилейный вечер начнется с пресс-конференции, а завершится светским приемом.

Пресс-конференция состоится по адресу: Киев, ул. Городецкого, 5. Аккредитация на пресс-конференцию^ +7 964 721 50 86 Екатерина Варзарь Katerina.varzar@iconpe.com

+38 050 384 2875 Екатерина Романовская Katerina.romanovska@iconpe.com

Приглашения на премьеру Анастасия Ладина nastya.ladina@p-t.com.ua

*** Людмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Народная артистка СССР (1983). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1976) и Государственной премии Российской Федерации (2004).

В кино Людмила Гурченко дебютировала в фильме Яна Фрида «Дорога правды» (1956). В том же году на экраны страны вышла новогодняя комедия молодого режиссёра Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», в которой главные роли, по настоянию Ивана Пырьева, сыграли известный Игорь Ильинский и студентка Людмила Гурченко. Фильм имел огромный успех и на многие годы полюбился зрителям, и благодаря роли Леночки Крыловой Гурченко стала всесоюзной любимицей. В следующем году актриса снялась в комедии «Девушка с гитарой». Однако вскоре Гурченко проявила также и талант драматической актрисы, свидетельством чему её главная роль Марии в фильме «Рабочий посёлок» (1966). Переломным для неё стал фильм Виктора Трегубовича «Старые стены» (1973 г., премьера — 1974 г.), где она исполнила роль Анны Георгиевны. Гурченко блестяще сыграла и спела в музыкальной ленте «Соломенная шляпка» (1974 г., премьера — 1975 г.), поставленной Леонидом Квинихидзе.

Среди лучших работ Людмилы Гурченко можно назвать такие фильмы как «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Сибириада» Андрея Михалкова-Кончаловского, «Пять вечеров» Никиты Михалкова, «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова, «Любимая женщина механика Гаврилова» Петра Тодоровского, «Полёты во сне и наяву» Романа Балаяна.

Кирилл Дмитриев, президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity с капиталом под управлением более 1 млрд. долл.

До создания Icon К.Дмитриев занимал должности соуправляющего партнера и исполнительного директора фонда Delta Private Equity, ведущего фонда прямых инвестиций России, под управлением которого находится капитал объемом 500 млн. долл.

Кирилл Дмитриев осуществил ряд знаковых инвестиционных сделок в России: продажа банка DeltaBank компании General Electric, банка DeltaCredit компании Societe Generale, акций телеканала СТС Медиа компании Fidelity Investments, телеканала ТВ 3 холдингу Профмедиа, ГК «Национальные Кабельные Сети» холдингу «Базовый Элемент», продажа компании «Компьюлинк» консорциуму фондов и холдинга НТК банку «Россия».

В 2005-2006 гг. К.Дмитриев являлся председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ).

Кирилл Дмитриев включен в список Молодых глобальных лидеров (YGL) Всемирного экономического форума в Давосе, входит в состав Наблюдательного совета Проминвестбанка - дочерней структуры Внешэкономбанка в Украине, а также состоит в Наблюдательном совете журнала Harvard Business Review (Россия).

До прихода в фонд Delta Private Equity в 2002 г. К.Дмитриев занимал должность заместителя генерального директора компании «Информационные Бизнес Системы» (IBS), ведущего российского провайдера информационных технологий. Ранее работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в Нью-Йорке и в консалтинговой компании McKinsey&Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге.

Кирилл Дмитриев имеет степень бакалавра экономики с наивысшим отличием Стэндфордского университета и MBA с наивысшим отличием Гарвардского университета (Baker Scholar).