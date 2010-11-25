Попов сегодня представит новых районных председателей Киева

Сегодня, 25 ноября, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ представит новых глав районных в г. Киеве государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, церемония начнется в 11.00 по адресу: ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал.

Аккредитация проводится по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил новых председателей всех 10 районных в городе Киеве государственных администраций.

В частности, назначены Сергея СУЩЕНКО председателем Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, Сергей ЗИМИН - главой Шевченковской райгосадминистрации, Василий АНТОНОВ - председателем Оболонской райгосадминистрации, Петр МАТВИЕНКО - главой Подольской райгосадминистрации, Сергей РЮМШИН - председателем Святошинской райгосадминистрации.

Также назначены Иван СИДОРОВ председателем Соломенской райгосадминистрации в Киеве, Александр ШЕВЧУК - главой Днепровской райгосадминистрации, Виктор ЖЕРЕБНЮК - главой Деснянской райгосадминистрации, Сергей ВИТКОВСКИЙ - главой Дарницкой райгосадминистрации, Александр НЕЗНАЛ – председателем Голосеевской райгосадминистрации.