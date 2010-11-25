Эксперты подвели итоги саммита Украина-ЕС

Эксперты называют реальным срок завершения переговоров между Украиной и Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли, озвученный на саммите в Брюсселе 22 ноября.

Такое мнение они высказали в ходе экспертного опроса Института Горшенина относительно основных итогов саммита Украина-ЕС, сообщили УНИАН в Институте.

Официальный представитель Европейской комиссии Майкл КАРНИЧНИГ заметил, что с обеих сторон – и со стороны Европейского Союза, и со стороны Украины – существует достаточно чёткое обязательство – продолжать переговоры по созданию зоны свободной торговли. «И, как сказал президент БАРРОЗУ на пресс-конференции, эти переговоры возможно завершить к лету 2011 года. Мы уверены, что сейчас, благодаря новому политическому импульсу на этом саммите, мы можем придать динамики этим переговорам и действительно завершить их к лету», - считает эксперт.

Также он отметил, что объявленный план по либерализации краткосрочных виз - это важный шаг вперед, дающий ощутимые выгоды для Украины. По его мнению, ЕС будет поддерживать Украину, оказывая техническую помощь по визовым вопросам. В то же время эксперт напомнил, что Еврокомиссия внесла предложение по дальнейшему упрощению визового режима, что действительно облегчит жизнь многим украинцам в то время, пока стороны будут продолжать работу над окончательной целью – отменой визового режима. «Важно то, что мы одинаково смотрим на главную цель, и мы изложили чёткие и прозрачные критерии для либерализации визового режима в Плане действий. Теперь это нечто вроде домашнего задания для украинского руководства, которое оно получило на саммите и может реализовать дома. Но никаких крайних сроков не установлено, и теперь это вопрос установления правильных политических приоритетов в самой Украине. Мяч теперь, если хотите, на поле Киева», - сказал он.

В свою очередь председатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина в Европейском парламенте Павел КОВАЛЬ отметил, что прошедший саммит продемонстрировал даже более значительный прогресс, чем предполагалось. По словам депутата, европейские лидеры подчеркнули стратегическое значение Украины и ее важность для Объединенной Европы, а Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз подтвердил намерение Украины стать членом ЕС. Как сказал эксперт, Ж.М.БАРРОЗУ в ходе пресс-конференции сделал беспрецедентное заявление, что переговоры по соглашениям могут быть завершены в середине 2011 года. «Похоже, Евросоюз доволен тем, что сегодня Украина демонстрирует политическую стабильность, которая дает возможность правительству проводить необходимые политические и экономические реформы», - сказал он.

Комментируя получение Украиной Плана действий по введению безвизового режима с ЕС, эксперт заметил, что первых результатов следует ожидать в следующем году - во время президентства Польши в ЕС. «Хорошо бы было опробовать свободный визовый режим перед Евро-2012 или во время него. Это может существенно помочь в организации мероприятия. Но при этом Украина должна продолжать приводить свое законодательство в соответствие с законодательством ЕС. Например, в части, касающейся биометрических паспортов, которые должны быть введены как можно скорее. Также необходимы политические и экономические реформы – это должно быть обеспечено благодаря широким полномочиям Президента ЯНУКОВИЧА», - считает П.КОВАЛЬ.

Директор Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК отметил, что саммит продемонстрировал высокий уровень понимания между представителями Украины и ЕС. «Но слова в этот раз были подкреплены достаточно реальными подтверждениями. План действий по безвизовому режиму для граждан Украины – это то, о чём мы уже столько лет ведём диалог с Европейским Союзом. До последнего дня мы не были окончательно уверены в позитивном решении этого вопроса, поскольку в ЕС продолжаются дискуссии со стороны ряда стран, которые обеспокоены ростом уровня миграции, которые ощущают на себе негативные последствия расширения ЕС», - отметил он.

В.ФИЛИПЧУК напомнил о подписании документа о доступе Украины к программам и агентствам ЕС. «Обсуждение длилось уже где-то пять или шесть лет, и в ЕС ждали каких-то конкретных решений с нашей стороны, и именно сейчас возобновилась эффективность работы, что дало возможность обеспечить подписание этого протокола. Очень важным элементом саммита был энергетический диалог: был подписан документ по результатам пятилетнего диалога между Украиной и ЕС в рамках энергетики. Состоялась уникальная встреча в формате Украина-Россия-ЕС по вопросам энергетики. Это было то, что позволило всем троим ключевым игрокам, как странам-поставщикам, так и странам-потребителям российских энергоносителей, обсудить в трёхстороннем формате дальнейшее взаимодействие», - считает он.

В.ФИЛИПЧУК заметил, что украинская делегация выступила на саммите с отчетом о достижениях. «Мы фактически выполнили все требования ЕС по краткосрочным реформам, изложенным комиссаром ФЮЛЕ в сентябре этого года», - сказал он.

Между тем ведущий эксперт Центра европейских политических исследований (Брюссель) Майкл ЭМЕРСОН, комментируя принятие Плана действий по упрощению визового режима Украина-ЕС, сказал: «Я был бы осторожен в оценках. Основные положения принятого решения подразумевают упрощение визового режима в долгосрочной перспективе». В то же время он считает, что некоторые замечания В.ЯНУКОВИЧА во время пресс-конференции создают обманчивое впечатление о том, что результат будет достигнут в ближайшее время.

Говоря о перспективе создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, эксперт отметил, что пока переговоры достаточно сложные, и на данный момент отсутствует информация о каком-либо прогрессе в этом вопросе.

Директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей ЕРМОЛАЕВ высказал мнение, что главный политический итог саммита состоит в том, что обе стороны подтвердили желание существенно ускорить переговорный процесс по политической ассоциации и созданию зоны свободной торговли. По его словам, это выразилось не только в подписании Плана действий по установлению безвизового режима между Украиной и ЕС, но и в заявлении об ускорении переговорного процесса по зоне свободной торговли.

«Стороны подтвердили, что процесс переговоров может быть завершён уже к середине 2011 года. Несмотря на разнообразные прогнозы, переговоры прошли открыто, ведущие европейские политики поддерживают заявленные в Украине экономические реформы, реформы политической системы, и признают как факт необходимость дальнейшей политической стабилизации в стране, недопущение нового кризиса власти», - сказал он.

Также эксперт отметил, что в Европе приветствуют стабилизацию отношений Украины и России. «В ходе пресс-конференции прозвучала очень важная позиция со стороны первых лиц ЕС о том, что Евросоюз связывает и с Россией, и с Украиной стратегическое партнёрство. И очень важно то, что Украина и Россия называются стратегическими партнёрами. Таким образом, речь идёт о некоем стратегическом треугольнике взаимоотношений. На мой взгляд, 2011 год может стать ключевым с точки зрения определения долгосрочных перспектив украинско-европейских отношений, с конкретными политическими планами интеграции. Это подтверждено и саммитом», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ отметила, что принятие Плана действий по упрощению визового режима, безусловно, является достижением украинской дипломатии. «Поскольку мы знаем, что позиция ряда стран ЕС по этому вопросу была неоднозначной, и долгое время они блокировали принятие этого решения. В том числе Германия, имеющая значительное влияние внутри ЕС, которая обеспокоена ростом нелегальной миграции», - отметила Н.КЛАУНИНГ.

Однако, по мнению эксперта, не стоит забывать о том, что принятие данного Плана - это необходимое, но не достаточное условие для получения безвизового режима с ЕС. «Теперь все будет зависеть от Украины, поскольку План включает в себя много конкретных технических моментов, реализация которых потребует значительных усилий и затрат: это и введение биометрических паспортов, пресечение нелегальной миграции и укрепление границ. В какие сроки Украина сможет решить эти вопросы – неизвестно, но речь, скорее всего, может идти о достаточно длительной перспективе, что также подтверждают европейские дипломаты, отмечая, что требования для Украины более жесткие, чем, например, для Балканских стран», - сказала она.

Н.КЛАУНИНГ обратила внимание и на прагматизм Европы в отношениях с Украиной. «Прежде всего, Европу интересует создание зоны свободной торговли, которая позволит европейским товарам получить доступ к украинскому рынку, а также – бесперебойный транзит российского газа украинской ГТС. Европейские эксперты неоднократно отмечали, что, в случае подписания Украиной соглашения о свободной торговле с Россией, аналогичное соглашение с Европой подписано не будет. Поэтому Европейскому Союзу важно делать определенные дружественные шаги в сторону Украины, чтобы она сделала выбор все-таки в пользу ЕС, а не России», - считает она. По мнению эксперта, В.ЯНУКОВИЧ в настоящее время демонстрирует политическую многовекторность. «Сохраняется мощный российский вектор, однако наравне с ним существует и европейский», - сказала она.