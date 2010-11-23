Янукович увидел, что в мире высоко ценят достижения Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что принятое сегодня решение министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о предоставлении Украине права председательствовать в ОБСЕ является подтверждением высокой оценки международным сообществом достижений нашего государства в построении демократического общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

"Эта организация – признанный авторитет в вопросах демократизации, свободы выборов и соблюдения прав человека. Поскольку именно ОБСЕ является центром дискуссии о будущем архитектуры европейской безопасности, председательство Украины предоставляет более широкие возможности для укрепления безопасности на просторах от Ванкувера до Владивостока, обеспечения национальных интересов государства, учитывая внеблоковый статус Украины и ее добровольный отказ от ядерного оружия", - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня министры иностранных дел 56 стран-членов ОБСЕ приняли решения о председательстве Украины в ОБСЕ в 2013 году.

В 2010 году председательство в ОБСЕ принадлежит Казахстану, в 2011 организацию возглавит Литва, а в 2012 – Ирландия.

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ поздравил Украину.

"Мы желаем нашим украинским партнерам и друзьям успеха в реализации этой важной миссии и в надлежащем продолжении усилий предыдущего председательства для усиления и развития ОБСЕ в свете новых геополитических реалий", - заявил министр.